На Северном Кавказе мошенник из-за угрызения совести попросил полицейских найти свою жертву
Удивительную историю рассказала пресс-секретарь МВД Дагестана. В отделение пришел мужчина и признался, что 3 года назад обманул покупательницу на сайте объявлений. Сказал: продавал телефон (Айфон 6). Его купила представившаяся швеей из Хасавюртовского района женщина. Деньги перевела. Но товар так и не получила. Продавец просто перестал выходить на связь.
- Он обратился на нашу страницу за помощью. Но, по нашей информации, заявление от женщины по подобному факту в полицию не поступало, - отметили в ведомстве. - Несмотря на то, что при отсутствии заявления, ему ничего не грозит, он настойчиво ищет эту женщину и хочет искупить свою вину. Вернуть телефон или переведенную сумму, обратившийся не уточнял.
ИСТОЧНИК KP.RU