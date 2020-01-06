2020-01-06T16:38:29+03:00
Происшествия

На Северном Кавказе мошенник из-за угрызения совести попросил полицейских найти свою жертву

Уже несколько лет прошло с момента аферы, но мужчина явился в полицию
Евгения СОКОРЕВА
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Удивительную историю рассказала пресс-секретарь МВД Дагестана. В отделение пришел мужчина и признался, что 3 года назад обманул покупательницу на сайте объявлений. Сказал: продавал телефон (Айфон 6). Его купила представившаяся швеей из Хасавюртовского района женщина. Деньги перевела. Но товар так и не получила. Продавец просто перестал выходить на связь.

- Он обратился на нашу страницу за помощью. Но, по нашей информации, заявление от женщины по подобному факту в полицию не поступало, - отметили в ведомстве. - Несмотря на то, что при отсутствии заявления, ему ничего не грозит, он настойчиво ищет эту женщину и хочет искупить свою вину. Вернуть телефон или переведенную сумму, обратившийся не уточнял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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