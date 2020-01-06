В Кисловодске построят городской водоем

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:11:21+03:00

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В городе-курорте Кисловодск (Ставропольский край) впервые за 15 лет благоустроят пляж на Старом озере. Работы начнутся уже в этом году и продлятся до 2022 года. На них выделили 430 млн рублей.

Как отмечают в администрации города, планируется реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка и благоустройство искусственного водоема. Полноценное озеро, добавляют в ведомстве, было, но аж 15 лет назад.

Деньги направляет как федеральный, так и краевой бюджеты.

ИСТОЧНИК KP.RU