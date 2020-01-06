На курорте Северного Кавказа авто скорой помощи насмерть сбило ребенка

6 Янв. 2020 2020-01-06T19:14:00+03:00

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На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии карета скорой помощи сбила ребенка со Ставрополья. Мальчик 2011 года рождения в ДТП погиб на месте. Авария произошла на дороге между Архызом и поселком Романтик.

Как уточняют в республиканском ГИБДД, несовершеннолетний находился на проезжей части не на пешеходном переходе. А врачи "Скорой" торопились госпитолизировть пострадавшего в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU