2020-01-06T19:14:00+03:00
Происшествия

На курорте Северного Кавказа авто скорой помощи насмерть сбило ребенка

Врачи торопились госпитализировать пострадавшего в ДТП
Евгения СОКОРЕВА
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На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии карета скорой помощи сбила ребенка со Ставрополья. Мальчик 2011 года рождения в ДТП погиб на месте. Авария произошла на дороге между Архызом и поселком Романтик.

Как уточняют в республиканском ГИБДД, несовершеннолетний находился на проезжей части не на пешеходном переходе. А врачи "Скорой" торопились госпитолизировть пострадавшего в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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