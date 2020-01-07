Новые рейсы откроются в аэропортах Ставрополья

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:28:03+03:00

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В аэропортах Ставропольского края планируется открытие новых направлений. Как рассказал у себя в соцсетях губернатор Владимир Владимиров, уже в этом году появятся рейсы: Минеральные Воды – Астрахань, Минеральные Воды – Сочи, Ставрополь – Сочи, Минеральные Воды – Волгоград, Минеральные Воды – Сургут, Минеральные Воды – Симферополь и Минеральные Воды – Махачкала.

- Для запуска этих направлений выделим субсидии из краевого бюджета, - добавил глава региона. - Также в этом году начинаем реконструкцию инфраструктуры аэропорта в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU