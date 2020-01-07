Появилось видео, как авто "Скорой помощи" насмерть сбивает ребенка в КЧР

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:49:10+03:00

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Накануне в Карачаево-Черкесии на курорте "Архыз" машина "Скорой помощи" насмерть сбила мальчика 2011 года рождения из Ставропольского края. Ребенок вышел на дорогу, вероятнее всего, чтобы обойти авто на обочине. Трагедия случайно попала на камеру. Девушка, автор видео, снимала родных, когда карета "Скорой" снесла маленького пешехода. Осторожно, кадры не для слабонервных:

Шок-контент: Скорая насмерть сбила ребёнка недалеко от Архыза.

Известно, что от полученных травм мальчик погиб на месте. Авария произошла на дороге между Архызом и поселком Романтик. В республиканском ГИБДД сообщили, что врачи торопились госпитализировать пострадавшего в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU