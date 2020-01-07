В рождественскую ночь в Дагестане разбился 43-летний водитель «Мерседеса»

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:36:23+03:00

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На федеральной трассе «Кавказ» в рождественскую ночь разбился водитель «Мерседес Е 240». Иномарка в 01.35 на 719 км выехала на встречную полосу, где за рулем «Вольво FH-12» ехал 27-летний житель села Каякент.

- В результате ДТП 43-летний водитель автомашины «Мерседес Е 240» от полученных телесных повреждений скончался в Центральной городской больнице Хасавюрта, - рассказали в пресс-службе МВД Дагестана. - А 2 его 42-летних пассажира с различными телесными повреждениями помещены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU