В рождественскую ночь в Дагестане разбился 43-летний водитель «Мерседеса»
Трагедия произошла на трассе «Кавказ»
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На федеральной трассе «Кавказ» в рождественскую ночь разбился водитель «Мерседес Е 240». Иномарка в 01.35 на 719 км выехала на встречную полосу, где за рулем «Вольво FH-12» ехал 27-летний житель села Каякент.
- В результате ДТП 43-летний водитель автомашины «Мерседес Е 240» от полученных телесных повреждений скончался в Центральной городской больнице Хасавюрта, - рассказали в пресс-службе МВД Дагестана. - А 2 его 42-летних пассажира с различными телесными повреждениями помещены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU