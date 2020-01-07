2020-01-07T19:02:08+03:00
Общество

В Рождество тысячи ессентучан побывали на народных гуляниях

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Фото: пресс-служба администрации города ЕссентукиФото: пресс-служба администрации города Ессентуки
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Сегодня в городском доме культуры творческие коллективы устроили очередной праздник. Более 20 ансамблей и групп выступили с развлекательный программой. Более тысячи ессентучан стали свидетелями увлекательного концерта "Весёлые святки".

Рождественские встречи в доме культуры стали заключительными в череде новогодних мероприятий. Теперь городские творческие коллективы готовятся к народным гуляниям на городском озере в крещенскую ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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