В Рождество тысячи ессентучан побывали на народных гуляниях
Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки
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Сегодня в городском доме культуры творческие коллективы устроили очередной праздник. Более 20 ансамблей и групп выступили с развлекательный программой. Более тысячи ессентучан стали свидетелями увлекательного концерта "Весёлые святки".
Рождественские встречи в доме культуры стали заключительными в череде новогодних мероприятий. Теперь городские творческие коллективы готовятся к народным гуляниям на городском озере в крещенскую ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU