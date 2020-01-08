2020-01-08T09:30:06+03:00
Авто

На Ставрополье назван день, когда за руль село больше всего пьяных водителей

Всего от вождения было отстранено 650 человек
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставропольском крае за новогодние каникулы и предпраздничные дни на пьяном вождении попались 650 водителей. В рамках спецоперации «Нетрезвый водитель» на дорогах края было организовано большое количество постов ДПС, которые дежурили круглосуточно.

Причем, повторно сели за руль, приняв перед этим алкоголь, 42 водителя.

Особенно «горячим» днем стало 6 января. Тогда было задержано самое большое количество нетрезвых водителей за день, сообщает УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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