Большинство работников в СКФО в 2019 году получали меньше 20 тысяч

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:55:57+03:00

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Средняя зарплата в большинстве регионов СКФО не превысила в 2019 году 20 тыс рублей. Об этом сообщается агентство РИА Рейтинг со ссылкой на Росстат.

Учитывалась зарплата среднестатистического работника региона с учетом выплат налога. В среднем по стране медианная зарплата оказалась равна 32,9 тыс рублей. В ряде регионов страны она превысила 60 тысяч рублей. Но не в СКФО, где жители КБР, КЧР, Дагестана получают около 19 тыс рублей. 19, 6 тыс рублей приходится на работающего жителя Ингушетии, 20, 2 тыс рублей – на работника в Северной Осетии.

Процент тех, кто получает меньше 15 тыс на Северном Кавказе также высок.

ИСТОЧНИК KP.RU