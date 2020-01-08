Большинство работников в СКФО в 2019 году получали меньше 20 тысяч
Средняя зарплата в большинстве регионов СКФО не превысила в 2019 году 20 тыс рублей. Об этом сообщается агентство РИА Рейтинг со ссылкой на Росстат.
Учитывалась зарплата среднестатистического работника региона с учетом выплат налога. В среднем по стране медианная зарплата оказалась равна 32,9 тыс рублей. В ряде регионов страны она превысила 60 тысяч рублей. Но не в СКФО, где жители КБР, КЧР, Дагестана получают около 19 тыс рублей. 19, 6 тыс рублей приходится на работающего жителя Ингушетии, 20, 2 тыс рублей – на работника в Северной Осетии.
Процент тех, кто получает меньше 15 тыс на Северном Кавказе также высок.
ИСТОЧНИК KP.RU