В ночь Рождества в Дагестане мужчине проломили череп
Драка завязалась в ресторане
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7 января в 3 ночи в ресторане Махачкалы произошла драка. Неизвестный напал на 36-летнего мужчину. Он проломил потерпевшему череп. С закрытой черепно-мозговой травмой мужчину госпитализировали в Республиканскую больницу №2.
Подозреваемым оказался 33-летний житель Дагестана. Он уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД РФ по РД. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU