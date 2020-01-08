2020-01-08T15:35:21+03:00
Происшествия

В ночь Рождества в Дагестане мужчине проломили череп

Драка завязалась в ресторане
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 января в 3 ночи в ресторане Махачкалы произошла драка. Неизвестный напал на 36-летнего мужчину. Он проломил потерпевшему череп. С закрытой черепно-мозговой травмой мужчину госпитализировали в Республиканскую больницу №2.

Подозреваемым оказался 33-летний житель Дагестана. Он уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД РФ по РД. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День кавказского паломника впервые прошёл в Ессентуках
В 2020 году в Ставрополе пообещали беби-бум
В ночь Рождества в Дагестане мужчине проломили череп
Большинство работников в СКФО в 2019 году получали меньше 20 тысяч
Два человека в Северной Осетии пострадали в аварии на Рождество
На Ставрополье назван день, когда за руль село больше всего пьяных водителей
В Рождество тысячи ессентучан побывали на народных гуляниях
Более 50 тысяч верующих посетили рождественское богослужение в Ессентуках
В Северной Осетии бабушка заказала платье к Новому году, но получила песок
В рождественскую ночь в Дагестане разбился 43-летний водитель «Мерседеса»
На Ставрополье пойдет сильный снег
Появилось видео, как авто "Скорой помощи" насмерть сбивает ребенка в КЧР
Новые рейсы откроются в аэропортах Ставрополья
На курорте Северного Кавказа авто скорой помощи насмерть сбило ребенка
В Кисловодске построят городской водоем
На Северном Кавказе мошенник из-за угрызения совести попросил полицейских найти свою жертву
Где в Ставрополе пройдут массовые гулянья на Рождество
Убийство не подтвердилось: пропавший в Дагестане мужчина найден мертвым
Ребенок и двое взрослых погибли из-за отравления газом в Дагестане
Рождественские обеды предложили бездомным в Ессентуках