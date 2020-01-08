В ночь Рождества в Дагестане мужчине проломили череп

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:35:21+03:00

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7 января в 3 ночи в ресторане Махачкалы произошла драка. Неизвестный напал на 36-летнего мужчину. Он проломил потерпевшему череп. С закрытой черепно-мозговой травмой мужчину госпитализировали в Республиканскую больницу №2.

Подозреваемым оказался 33-летний житель Дагестана. Он уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД РФ по РД. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU