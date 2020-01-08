В 2020 году в Ставрополе пообещали беби-бум

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:01:14+03:00

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Ставрополь вошел в список городов, в котором прогнозируют самую высокую рождаемость в 2020 году. Такой вывод сделали эксперты Финансового университета при правительстве России на основе анализа семейных пар репродуктивного возраста в городах с населением от 250 тыс человек. Они предсказали беби-бум в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале.

Хотя с высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребенка в 2020 году 9% семейных пар возрастной категории от 19 до 39 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU