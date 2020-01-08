День кавказского паломника впервые прошёл в Ессентуках

8 Янв. 2020 2020-01-08T20:04:28+03:00

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8 января по благословению архиепископа Пятигорской и Черкесской епархии Феофилакта состоялся первый праздник, посвящённый дню паломника. Местом проведения стал храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках. В нем приняли участия православные со всего региона. - Сегодня мы вспоминаем Иосифа Обручника, который был первым, кто поклонился Христу и так оберегал святое семейство и просим его стать покровителем всех наших кавказских паломников, которые приезжают на наш Благословенный Кавказ, чтоб помолиться в старейших церквях, - отметил владыка.

В начале праздника гостям была показана театральная постановка, небольшое культурное путешествие по традициям и творчеству народов Кавказа. Завершился день паломника угощениями, фейерверков и фаер-шоу

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/753610" frameborder="0"></iframe> День паломника в Ессентуках.

ИСТОЧНИК KP.RU