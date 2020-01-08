День кавказского паломника впервые прошёл в Ессентуках
8 января по благословению архиепископа Пятигорской и Черкесской епархии Феофилакта состоялся первый праздник, посвящённый дню паломника. Местом проведения стал храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках. В нем приняли участия православные со всего региона. - Сегодня мы вспоминаем Иосифа Обручника, который был первым, кто поклонился Христу и так оберегал святое семейство и просим его стать покровителем всех наших кавказских паломников, которые приезжают на наш Благословенный Кавказ, чтоб помолиться в старейших церквях, - отметил владыка.
В начале праздника гостям была показана театральная постановка, небольшое культурное путешествие по традициям и творчеству народов Кавказа. Завершился день паломника угощениями, фейерверков и фаер-шоу
День паломника в Ессентуках.
ИСТОЧНИК KP.RU