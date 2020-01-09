Участников картеля будут судить в Ессентуках
Они заработали на 169 аукционах
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Нарушители антимонопольного законодательства предстанут перед судом в Ессентуках. Бизнесмены, занимающиеся поставками медицинского оборудования, вступили в сговор ради победы на аукционах. В результате махинаций трое предпринимателей заработали около 150 млн рублей на 169 аукционах по поставкам расходных материалов для учреждений здравоохранения Ставрополья и других соседних регионов.
Участникам картеля предъявлено обвинение, дело передано в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU