Ставрополец из-за денег совершил самосуд над любимой

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:55:25+03:00

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Ставрополец проведет в тюрьме 7 лет и 2 месяца за удушение своей женщины. Евгений Миргородский осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Он вел быт вместе со своей 37-летней спутницей жизни в одном из домов в станице Суворовской Предгорного района. Но 7 февраля 2019 года пара поссорилась. У Миргородского пропали деньги, и он обвинил в этом женщину. За это мужчина ударил сожительницу руками по лицу и телу, а затем сдавил шею и задушил.

Ближайшие годы Миргородский останется в исправительной колонии особого режима, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU