2020-01-09T11:45:36+03:00
Общество

Снег не прекратится на Ставрополье до выходных

Ночью будет сильно подмораживать, а днем пойдет мокрый снег
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Осадки на Ставрополье продолжат сыпать с неба и в ближайшие выходные. Мокрый снег, который начался в регионе с 9 января, не прекратится 10 и 11 января, сообщают синоптики ставропольского Гидрометцентра.

Температура воздуха в эти дни будет держаться на уровне -2...+3 и -1...+4 градусов по краю. А в краевом центре столбики термометра не поднимутся выше 0...+3. Однако это не отменяет ночных заморозков до -8 градусов со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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