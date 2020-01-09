Снег не прекратится на Ставрополье до выходных

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:45:36+03:00

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Осадки на Ставрополье продолжат сыпать с неба и в ближайшие выходные. Мокрый снег, который начался в регионе с 9 января, не прекратится 10 и 11 января, сообщают синоптики ставропольского Гидрометцентра.

Температура воздуха в эти дни будет держаться на уровне -2...+3 и -1...+4 градусов по краю. А в краевом центре столбики термометра не поднимутся выше 0...+3. Однако это не отменяет ночных заморозков до -8 градусов со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU