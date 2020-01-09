Снег не прекратится на Ставрополье до выходных
Ночью будет сильно подмораживать, а днем пойдет мокрый снег
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Осадки на Ставрополье продолжат сыпать с неба и в ближайшие выходные. Мокрый снег, который начался в регионе с 9 января, не прекратится 10 и 11 января, сообщают синоптики ставропольского Гидрометцентра.
Температура воздуха в эти дни будет держаться на уровне -2...+3 и -1...+4 градусов по краю. А в краевом центре столбики термометра не поднимутся выше 0...+3. Однако это не отменяет ночных заморозков до -8 градусов со снегом.
ИСТОЧНИК KP.RU