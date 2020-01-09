2020-01-09T15:02:37+03:00
Общество

В январе на Ставрополье распустились подснежники

Фотографию природного явления опубликовали в соцсетях
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Нетипичный СтавропольФото: Нетипичный Ставрополь
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Подснежники зацвели в январе в Михайловске. Фотографией чуда природы поделилась местная жительница, у родителей которой первоцветы распустились на придомовом участке.

По традиции, цветение подснежников связывают с началом весны и окончанием сезона холодов. Однако природа в этот раз немного запуталась.

Полюбовавшиеся фото в соцсетях ставропольцы отметили, что подснежники зацвели совсем как по сюжету сказки «Двенадцать месяцев». Настроенные менее оптимистично комментаторы отметили, что такое явление говорит о проблемах с климатом, пишет «Ставропольская правда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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