«Сбежать из изнурительного рабства»: Следствие заинтересовалось информацией об использовании рабского труда в Дагестане

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:30:46+03:00

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Следователи проверяют информацию о фактах использования рабского труда в Дагестане. Об этом «КП-Северный Кавказ» проинформировали в пресс-службе СКР по республике.

Напомним, ранее сообщалось, что двум московским супругам удалось сбежать из рабства на заброшенной ферме в Дагестане. После первого побега несчастных поймали, жестоко избили и вернули трудиться на заброшенную ферму. Били так сильно, что сломали Сергею ребро. Терпеть унижения дальше – не было сил. Со второй попытки их удалось вырваться и на попутке добраться до Махачкалы.

Еще один факт изнурительного рабства в республике вызвал реакцию у правоохранителей. Так, сеть взорвала трагическая история пенсионера из Магнитогорска, который треть жизни провел в рабстве.

Мужчина покинул дом еще с советским паспортом. Не поменял. Сейчас нет никаких действительных документов. Виктор Богданов будто вернулся из прошлого. Со множеством застарелых переломов. И отсутствием всякого представления о нормальной жизни в современной России.

ИСТОЧНИК KP.RU