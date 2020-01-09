2020-01-09T13:30:46+03:00
Общество

«Сбежать из изнурительного рабства»: Следствие заинтересовалось информацией об использовании рабского труда в Дагестане

Несчастных удерживали силой и заставляли по ночам бесплатно трудиться на заброшенной ферме
Ася АСРЯН
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Фото: волонтерское движение "Альтернатива"Фото: волонтерское движение "Альтернатива"
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Следователи проверяют информацию о фактах использования рабского труда в Дагестане. Об этом «КП-Северный Кавказ» проинформировали в пресс-службе СКР по республике.

Напомним, ранее сообщалось, что двум московским супругам удалось сбежать из рабства на заброшенной ферме в Дагестане. После первого побега несчастных поймали, жестоко избили и вернули трудиться на заброшенную ферму. Били так сильно, что сломали Сергею ребро. Терпеть унижения дальше – не было сил. Со второй попытки их удалось вырваться и на попутке добраться до Махачкалы.

Еще один факт изнурительного рабства в республике вызвал реакцию у правоохранителей. Так, сеть взорвала трагическая история пенсионера из Магнитогорска, который треть жизни провел в рабстве.

Мужчина покинул дом еще с советским паспортом. Не поменял. Сейчас нет никаких действительных документов. Виктор Богданов будто вернулся из прошлого. Со множеством застарелых переломов. И отсутствием всякого представления о нормальной жизни в современной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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