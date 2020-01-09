В Лермонтове сфотографировали голого мужчину на пробежке

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:19:11+03:00

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В Лермонтове перед местными жителями предстала вопиющая картина — голый бегущий мужчина. Очевидцы успели сфотографировать нудиста, не побоявшегося мороза, и представить снимок на всеобщее обозрение. Популярным молодой мужчина стал 8 января.

Некоторые жители города предположили, что причиной такой откровенной пробежки стал банально проигранный спор, а кто-то опасается, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU