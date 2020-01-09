В Ессентуках выбрали «рождественских звездочек»

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:20:46+03:00

Фестиваль детского творчества в Ессентуках собрал почти 500 исполнителей со всех Кавминвод.

Изменить размер текста: A A

В городском ДК Ессентуков прошел I Фестиваль детского творчества «Под сиянием Рождественской звезды». Около 500 исполнителей городов КМВ приехали попробовать себя в разных номинациях.

Для участия в самом первом фестивале 2020 года были предоставлены творческие программы длительностью от 3 до 8 минут, объединённые одним сюжетом. Для визуального эффекта участники использовали в своих программах разножанровые сценические номера (вокальные, хореографические, разговорные, театральные), технические средства и сценический реквизит.

На сцене зрители увидели ребят разных возрастов, самым маленьким исполнилось всего 5 лет. По итогам конкурса каждый коллектив и сольный исполнитель получил Диплом лауреата I, II и III степени.

По решению жюри Гран-при удостоен пятигорский хореографический ансамбль «Казачье раздолье», лучшими в номинации «Вокал» стали ессентучане Артем Андреев, в «театральном искусстве» - Лейла Кирова, в «оригинальном жанре» отличилось Модельное агентство «Star».

Главной целью фестиваля, по мнению организаторов, стала систематическая и целенаправленная работа по воспитанию и развитию гармоничной личности, приобщение к духовно-нравственным и культурным ценностям.

ИСТОЧНИК KP.RU