2020-01-09T15:00:47+03:00
Политика

После секс-скандала с мэром Георгиевска обсуждается его отставка

Сейчас чиновник находится на больничном
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Оставить свой пост после неофициального секс-скандала может глава Георгиевска Максим Клетин, пишет NewsTracker со ссылкой на собственный источник близкий к правительству.

Замену Клетину подыскивают после распространения материалов, которые якобы подтверждают его «иную» сексуальную ориентацию. На видео мужчина, внешне похожий на чиновника, называет себя «приличной принцессой» и матерится. Попал в интернет и фрагмент переписки, в которой мужчина, якобы являющийся мэром Георгиевска, предлагает секс-услуги другому мужчине.

Ранее по городу неизвестные в общественных местах расклеили объявления с фотографиями главы Георгиевска и голым мужчиной с подписями: "Позор! Позор!"

Сам Клетин не признает свою причастность к опубликованным материалам. По сообщению NewsTracker, сейчас чиновник ушел на больничный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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