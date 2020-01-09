«Они работали, чтобы прокормить свои семьи»: духовенство республики о кровавом нападении на пост ДПС в Ингушетии

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:54:38+03:00

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После громкого инцидента во всех мечетях республики прошли проповеди. Местные имамы разъяснили верующим противоречие действий напавших с ножами на пост ДПС канонам и истинным ценностям ислама. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель муфтията региона.

По его мнению, нет оправдания у тех, кто принес несчастье в дома правоохранителей, стоявших на страже правопорядка и закона.

— Они работали, чтобы прокормить свои семьи. Одного полицейского убили, двух ранили. У погибшего остались жена и четверо малолетних детей. Это большая трагедия для народа, — прокомментировал представитель духовенства.

Он также добавил, что «святая обязанность правоверных мусульман —следовать предписанию Корана и призывать к этому других».

Напомним, инцидент произошел 31 декабря. Фанатики атаковали пост ДПС рядом со столицей Ингушетии — городом Магас. Разогнавшись на машине, они сбили двух сотрудников, выскочили из машины и бросились их добивать. Третий полицейский выхватил пистолет и попытался защитить коллег. Он убил на месте первого боевика и ранил второго. Позже скончался второй полицейский.

Уже установлены личности нападавших — это 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Последний является мастером спорта и осенью выиграл всероссийский турнир по армрестлингу. Оба преступника присягнули на верность запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».

ИСТОЧНИК KP.RU