«Они работали, чтобы прокормить свои семьи»: духовенство республики о кровавом нападении на пост ДПС в Ингушетии
После громкого инцидента во всех мечетях республики прошли проповеди. Местные имамы разъяснили верующим противоречие действий напавших с ножами на пост ДПС канонам и истинным ценностям ислама. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель муфтията региона.
По его мнению, нет оправдания у тех, кто принес несчастье в дома правоохранителей, стоявших на страже правопорядка и закона.
— Они работали, чтобы прокормить свои семьи. Одного полицейского убили, двух ранили. У погибшего остались жена и четверо малолетних детей. Это большая трагедия для народа, — прокомментировал представитель духовенства.
Он также добавил, что «святая обязанность правоверных мусульман —следовать предписанию Корана и призывать к этому других».
Напомним, инцидент произошел 31 декабря. Фанатики атаковали пост ДПС рядом со столицей Ингушетии — городом Магас. Разогнавшись на машине, они сбили двух сотрудников, выскочили из машины и бросились их добивать. Третий полицейский выхватил пистолет и попытался защитить коллег. Он убил на месте первого боевика и ранил второго. Позже скончался второй полицейский.
Уже установлены личности нападавших — это 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Последний является мастером спорта и осенью выиграл всероссийский турнир по армрестлингу. Оба преступника присягнули на верность запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».
ИСТОЧНИК KP.RU