2020-01-09T15:54:38+03:00
Общество

«Они работали, чтобы прокормить свои семьи»: духовенство республики о кровавом нападении на пост ДПС в Ингушетии

У погибшего полицейского остались жена и четверо малолетних детей
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

После громкого инцидента во всех мечетях республики прошли проповеди. Местные имамы разъяснили верующим противоречие действий напавших с ножами на пост ДПС канонам и истинным ценностям ислама. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель муфтията региона.

По его мнению, нет оправдания у тех, кто принес несчастье в дома правоохранителей, стоявших на страже правопорядка и закона.

— Они работали, чтобы прокормить свои семьи. Одного полицейского убили, двух ранили. У погибшего остались жена и четверо малолетних детей. Это большая трагедия для народа, — прокомментировал представитель духовенства.

Он также добавил, что «святая обязанность правоверных мусульман —следовать предписанию Корана и призывать к этому других».

Напомним, инцидент произошел 31 декабря. Фанатики атаковали пост ДПС рядом со столицей Ингушетии — городом Магас. Разогнавшись на машине, они сбили двух сотрудников, выскочили из машины и бросились их добивать. Третий полицейский выхватил пистолет и попытался защитить коллег. Он убил на месте первого боевика и ранил второго. Позже скончался второй полицейский.

Уже установлены личности нападавших — это 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Последний является мастером спорта и осенью выиграл всероссийский турнир по армрестлингу. Оба преступника присягнули на верность запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две женщины погибли в страшном ДТП на Ставрополье
«Они работали, чтобы прокормить свои семьи»: духовенство республики о кровавом нападении на пост ДПС в Ингушетии
После секс-скандала с мэром Георгиевска обсуждается его отставка
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
В Ессентуках выбрали «рождественских звездочек»
В Лермонтове сфотографировали голого мужчину на пробежке
«Сбежать из изнурительного рабства»: Следствие заинтересовалось информацией об использовании рабского труда в Дагестане
В январе на Ставрополье распустились подснежники
"Мы воевали, а она за негра": в Дагестане напали на местную девушку за брак с эфиопом
Снег не прекратится на Ставрополье до выходных
Ставрополец из-за денег совершил самосуд над любимой
Участников картеля будут судить в Ессентуках