Две женщины погибли в страшном ДТП на Ставрополье

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:00:40+03:00

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В Ипатовском округе 9 января днем в аварии погибли люди.

На 44 километре дороги «Преградное – Тахта – Ипатово» водитель «ВАЗ-2115» начал совершать обгон, но не учел дорожные условия. В итоге машину вынесло на встречную полосу, затем в кювет. Там случилось столкновение с деревом.

От травм скончались две пассажирки, еще одна с ранениями попала в больницу. А 58-летний водитель не пострадал. На месте аварии работают полицейские. Обстоятельства смертельного ДТП уточняются, сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU