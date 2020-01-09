Две женщины погибли в страшном ДТП на Ставрополье
Машину занесло на заснеженной дороге
Фото: УГИБДД по СК
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В Ипатовском округе 9 января днем в аварии погибли люди.
На 44 километре дороги «Преградное – Тахта – Ипатово» водитель «ВАЗ-2115» начал совершать обгон, но не учел дорожные условия. В итоге машину вынесло на встречную полосу, затем в кювет. Там случилось столкновение с деревом.
От травм скончались две пассажирки, еще одна с ранениями попала в больницу. А 58-летний водитель не пострадал. На месте аварии работают полицейские. Обстоятельства смертельного ДТП уточняются, сообщили в УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU