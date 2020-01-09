"Орёл из стали" встал в стойку со штангой на шее без ног - видео
Уличный гимнаст Курбан Гасанов покорил интернет своим новым трюком. Молодой человек встал в стойку, держа на шее штангу, а позже заменив ее блином. Ролик "Орел из стали" (как его прозвали в сети) выложил в своем Instagram-аккаунте.
Опасный трюк "Орла из стали". Видео: Instagram.
- Я постараюсь поднять уровень своей статистики, насколько это возможно, - написал дагестанский воркаутер. Он отметил, что вес и блина, и штанги по отдельности составлял 37 килограммов.
Трюк произвел впечатление на подписчиков Курбана. Публика интересовалась, чем питается парень, сколько он занимается воркаутом и какой ролик будет следующим. Но герой видео отмалчивается и только изредка отвечает на вопросы. Так, он рассказал, что начал заниматься гимнастикой еще на улице, упражняясь на турниках и брусьях. Немного позже дагестанец перешел к тренировкам в зале и более сложным приемам.
Полгода назад спортсмен сломал руку в четырех местах. На три месяца его отстранили от тренировок, но материалов с трюками на турниках у Курбана было достаточно, чтобы выкладывать их во время лечения. Уже осенью он вернулся к тренировкам и постепенно наращивает нагрузку.
Реакция "Орла из стали" на перелом руки в четырех местахФото: СОЦСЕТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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