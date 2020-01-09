2020-01-09T17:28:44+03:00
Спорт

"Орёл из стали" встал в стойку со штангой на шее без ног - видео

Курбан Гасанов выдержал и блин на своей спине [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: стоп-кадрФото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Уличный гимнаст Курбан Гасанов покорил интернет своим новым трюком. Молодой человек встал в стойку, держа на шее штангу, а позже заменив ее блином. Ролик "Орел из стали" (как его прозвали в сети) выложил в своем Instagram-аккаунте.

Опасный трюк "Орла из стали". Видео: Instagram.

- Я постараюсь поднять уровень своей статистики, насколько это возможно, - написал дагестанский воркаутер. Он отметил, что вес и блина, и штанги по отдельности составлял 37 килограммов.

Трюк произвел впечатление на подписчиков Курбана. Публика интересовалась, чем питается парень, сколько он занимается воркаутом и какой ролик будет следующим. Но герой видео отмалчивается и только изредка отвечает на вопросы. Так, он рассказал, что начал заниматься гимнастикой еще на улице, упражняясь на турниках и брусьях. Немного позже дагестанец перешел к тренировкам в зале и более сложным приемам.

Полгода назад спортсмен сломал руку в четырех местах. На три месяца его отстранили от тренировок, но материалов с трюками на турниках у Курбана было достаточно, чтобы выкладывать их во время лечения. Уже осенью он вернулся к тренировкам и постепенно наращивает нагрузку.

Реакция "Орла из стали" на перелом руки в четырех местах Фото: СОЦСЕТИ

Реакция "Орла из стали" на перелом руки в четырех местахФото: СОЦСЕТИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Чеченский Танк" плечами остановил машину - видео

В то, что такое возможно сделать, пользователи сети не верят [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Подорвали петардой": собака уже неделю мучается от взорванного хвоста
После исчезновения 13-летней девочки со взрослым мужчиной возбуждено уголовное дело
Появились кадры смертельного ДТП с "Porshe Cayenne" в Дагестане
В Пятигорске ведутся поиски 13-летней девочки
"Орёл из стали" встал в стойку со штангой на шее без ног - видео
Две женщины погибли в страшном ДТП на Ставрополье
«Они работали, чтобы прокормить свои семьи»: духовенство республики о кровавом нападении на пост ДПС в Ингушетии
После секс-скандала с мэром Георгиевска обсуждается его отставка
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
В Ессентуках выбрали «рождественских звездочек»
В Лермонтове сфотографировали голого мужчину на пробежке
«Сбежать из изнурительного рабства»: Следствие заинтересовалось информацией об использовании рабского труда в Дагестане
В январе на Ставрополье распустились подснежники
"Мы воевали, а она за негра": в Дагестане напали на местную девушку за брак с эфиопом
Снег не прекратится на Ставрополье до выходных
Ставрополец из-за денег совершил самосуд над любимой
Участников картеля будут судить в Ессентуках