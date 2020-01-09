В Пятигорске ведутся поиски 13-летней девочки
Ребенок ушел из дома в начале новогодних каникул
Фото: СУ СКР по СК
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На Ставрополье пошли шестые сутки безрезультатных поисков 13-летней девочки. Виктория Гречко ушла из дома в Пятигорске с 3 по 4 января. И близким до сих пор не дала о себе знать, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.
Следствие просит помощи у ставропольцев в поисках ребенка. Если вам известно о местонахождении Виктории, позвоните по телефонам 8(8793) 33-21-42, 8(8793) 33-74-23, или в полицию на номер 02, (102).
ИСТОЧНИК KP.RU