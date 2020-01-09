2020-01-09T18:02:00+03:00
Происшествия

Появились кадры смертельного ДТП с "Porshe Cayenne" в Дагестане

Водитель элитного автомобиля скончался на месте
Варвара АНТОНОВА
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Появились кадры смертельного ДТП с "Porshe Cayenne" в ДагестанеПоявились кадры смертельного ДТП с "Porshe Cayenne" в Дагестане
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В сети появилось видео жуткой автомобильной аварии в Дагестане, в которой участвовал «Porshe Cayenne» и "Камаз-53215". Кадры, снятые регистратором в машине полиции, опубликовали в пресс-службе МВД по республике.

8 января, в 11 ночи, 37-летний житель Махачкалы, управлявший дорогой иномаркой, выехал на встречку для обгона. Однако, как только корпус его машины выехал за пределы своей полосы, в него въехал "Камаз-53215", в котором был 29-летний житель села Доргели Карабудахкентского района.

В результате ДТП водитель «Porshe Cayenne» погиб на месте.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Шокирующие кадры смертельного ДТП с "Porshe Cayenne". Видео: МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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