Появились кадры смертельного ДТП с "Porshe Cayenne" в Дагестане

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:02:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети появилось видео жуткой автомобильной аварии в Дагестане, в которой участвовал «Porshe Cayenne» и "Камаз-53215". Кадры, снятые регистратором в машине полиции, опубликовали в пресс-службе МВД по республике.

8 января, в 11 ночи, 37-летний житель Махачкалы, управлявший дорогой иномаркой, выехал на встречку для обгона. Однако, как только корпус его машины выехал за пределы своей полосы, в него въехал "Камаз-53215", в котором был 29-летний житель села Доргели Карабудахкентского района.

В результате ДТП водитель «Porshe Cayenne» погиб на месте.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Шокирующие кадры смертельного ДТП с "Porshe Cayenne". Видео: МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU