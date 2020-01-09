2020-01-09T19:06:55+03:00
Происшествия

После исчезновения 13-летней девочки со взрослым мужчиной возбуждено уголовное дело

Уже пять дней Виктория Гречко не была дома
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: СКР России по Ставропольскому краюФото: СКР России по Ставропольскому краю
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Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения 13-летней школьницы в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

- Следственный отдел по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения Гречко Виктории Викторовны, - сказано в сообщении.

13-летняя девочка ушла из дома в ночь с 3 на 4 января. По данным следствия, в побеге ей помогал 23-летний Адам Махов. Поисками девочки с парнем занимаются сотрудники Следственного комитета и МВД по Ставропольскому краю. На школьницу составлены ориентировки: в момент побега она была одета в зеленые пальто и шапку, а также обута в черные кроссовки на белой платформе.

Если вы видели девочку или вам известно что-либо о ее судьбе, просим сообщить об этом по указанным номерам: 8(8793) 33-21-42, 8(8793) 33-74-23, или в полицию на номер 02, (102).

Ориентировку на пропавших рассылают по всем группам КМВ и Ставропольского края Фото: СОЦСЕТИ

Ориентировку на пропавших рассылают по всем группам КМВ и Ставропольского краяФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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