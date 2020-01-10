Прекращены поиски 13-летней школьницы из Пятигорска
13-летняя ставропольская школьница нашлась в соседнем регионе. Уголовное дело об исчезновении девочки в Пятигорске продолжает расследоваться. Однако здоровью и жизни девушки ничего не угрожает. Она была в Новороссийске.
Виктория Гречко ушла из дома с 3 по 4 января и не вернулась. К поискам подключились правоохранители и волонтеры. Сотрудники уголовного розыска в ходе проводимой работы установили круг общения несовершеннолетней, прочесывали лесные массивы и возможные места нахождения Виктории Гречко.
Теперь беглянку отправили в родной город. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении малолетней совершено не было, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU