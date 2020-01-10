2020-01-10T10:01:03+03:00
Происшествия

Появились подробности шокирующего ДТП с Porshe в Дагестане

До гибели на дороге водитель иномарки попал в еще одну аварию [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба МВД по ДагестануФото: пресс-служба МВД по Дагестану
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В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили подробности ДТП, которое случилось в Дагестане между "Porshe Cayenne" и "Камазом". Так, водитель иномарки нарушил правила, и незадолго до аварии за ним гнался патрульная машина полиции.

"Porshe" попало в еще одно ДТП, которое обошлось без жертв. Ориентировку на иномарку передали другим постам, но до них водитель не успел доехать. Он постоянно вилял по трассе и, в очередной раз выехав на встречку, столкнулся с "Камазом".

- В результате ДТП водитель автомашины «Porshe Cayenne» и водитель автомашины «Камаз-53215» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, - сказано в сообщении пресс-службы МВД по Дагестану. Водителю "Камаза" было 29 лет, а управлявшему "Porshe" уроженцу Махачкалы - 37.

Сотрудники ведомства продолжают собирать материалы, чтобы принять процессуальное решение. Следствия устанавливают все подробности дела.

Полное видео шокирующего ДТП с Porshe. Видео: МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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