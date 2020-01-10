«Опекуны выставили инвалида на улицу»: Кадыров помог сироте из Дагестана приобрести дом

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:11:11+03:00

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Рамазан Шамсутдинов – сирота, отец умер, когда он был еще ребенком, а мать – три года назад. После смерти родителей парень и его две сестры попали в интернат. Через два года их оттуда забрала родственница. В ноябре 2019 Рамазану исполнилось 18 лет. Как только он достиг совершеннолетия, опекуны выставили его на улицу.

Молодой человек - инвалид с рождения. У него сросшиеся пальцы на ногах и на руках. После того, как он оказался на улице, он поселился в железном вагончике, который достался от матери.

Условия не самые лучшие – нет воды, отопления и света. В комнате постоянная сырость, а во время дождя в вагончик нужно заходить с зонтом.

Все это время парень выживал, как мог: работал на заправке, еле сводил концы с концами.

С просьбой помочь юноше к Рамзану Кадырову обратился дагестанский общественный деятель и блогер Дибир Дибиров. На своей странице в Instagram он рассказал, в каком положении оказался 18-летний Рамазан Шамсутдинов. Глава Чечни сразу же отреагировал на обращение. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил средства, на которые юноше приобрели собственный дом.

Также Шамсутдинову в скором времени окажут и медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU