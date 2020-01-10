Двое ставропольских полицейских пошли на преступление из-за иностранца

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:43:25+03:00

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Экс-начальник отдела полиции по вопросам миграции и инспектора этого же отдела в Буденновске подозреваются в должностном преступлении.

В апреле 2019 года по указанию начальницы инспектор подыскала собственника жилья для фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту пребывания. Инспектор обратилась за помощью к своей знакомой. На это предложение женщина согласилась и передала необходимые для регистрации документы.

Идет расследование дела, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

После служебной проверки начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Буденновскому району уволена по отрицательным мотивам.

В отношении второй сотрудницы подразделения в ОМВД России Буденновскому району проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU