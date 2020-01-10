Двое ставропольских полицейских пошли на преступление из-за иностранца
Экс-начальник отдела полиции по вопросам миграции и инспектора этого же отдела в Буденновске подозреваются в должностном преступлении.
В апреле 2019 года по указанию начальницы инспектор подыскала собственника жилья для фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту пребывания. Инспектор обратилась за помощью к своей знакомой. На это предложение женщина согласилась и передала необходимые для регистрации документы.
Идет расследование дела, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.
После служебной проверки начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Буденновскому району уволена по отрицательным мотивам.
В отношении второй сотрудницы подразделения в ОМВД России Буденновскому району проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU