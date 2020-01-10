«Почему нельзя здороваться с чеченками за руку»: Туристам рассказали, как одеваться и вести себя в Чечне
В Чечне представили памятку «Как одеваться и как вести себя туристам в регионе». Так, в министерстве республики по туризму советуют не здороваться с чеченскими девушками за руку. Гостям предлагают ограничиваться словесными приветствиями.
Прикосновение к чеченкам считается оскорблением. Более того, любой флирт и что-то подобное порицаются.
Мужчинам на улицах чеченских городов и сел не принято ходить в шортах.
Также не рекомендуют им носить и майки без рукавов. В ведомстве подчеркнули, что девушки в республике не курят.
Туристов попросили сдерживать свои вредные привычки. Но, а если им это дается с большим трудом, то отдыхающие могут курить в таком месте, где их никто не видит.
Мужчин это правило не касается. Им в республике курить разрешается. Только вот если перед ними появятся люди старшего возраста – советуют тактично спрятать сигарету за спину.
ИСТОЧНИК KP.RU