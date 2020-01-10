2020-01-10T11:40:13+03:00
Авто

Ставропольских автомобилистов предупреждают о гололеде на дорогах

Снегопад продолжится и в выходные дни
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Об увеличении аварийности на дорогах из-за непогоды предупреждают в УГИБДД Ставропольского края.

Снегопад и гололед, которые ждут жителей региона и на выходных, обязывают водителей ездить с крайней осмотрительностью. Госавтоинспекторы советуют не выбирать высокую скорость движения и беречь себя и жизни своих пассажиров.

Из-за сильного снегопада, начавшегося в крае в четверг, уже произошло смертельное ДТП в Ипатовском округе. Погибли двое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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