Ставропольских автомобилистов предупреждают о гололеде на дорогах
Снегопад продолжится и в выходные дни
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Об увеличении аварийности на дорогах из-за непогоды предупреждают в УГИБДД Ставропольского края.
Снегопад и гололед, которые ждут жителей региона и на выходных, обязывают водителей ездить с крайней осмотрительностью. Госавтоинспекторы советуют не выбирать высокую скорость движения и беречь себя и жизни своих пассажиров.
Из-за сильного снегопада, начавшегося в крае в четверг, уже произошло смертельное ДТП в Ипатовском округе. Погибли двое.
ИСТОЧНИК KP.RU