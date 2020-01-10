В Ессентуках устраняют последствия снегопада

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:17:21+03:00

Осадки в городе-курорте не прекращаются более 15 часов

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Уборочная техника вышла на дороги Ессентуков накануне вечером. Осадки не прекращаются уже 15 часов, что осложняет работу коммунальщиков. Убранные ночью дороги - Пятигорская, Первомайская, Октябрьская - утром вновь были в снегу. В уборке дорог и улиц задействовано 6 единиц техники, 7 бригад дворников.

В ночь с 9 на 10 января работники МБУ «Комбинат благоустройства города Ессентуки» расчистили от снега главные улицы города: Октябрьскую, Пятигорскую, Первомайскую, Кисловодскую, центральные улицы города - Вокзальную, Володарскую, Гагарина, Железнодорожную, Привокзальную площадь, улицы Курортной зоны, въезды в город: Суворовское шоссе, ул. Шоссейную (въезд со стороны Кисловодска), Боргустанскоа шоссе. Также производилась расчистка подземных путепроводов в районе ж/д переезда «44 км», по ул. Гааза.

Ночью магистральные улицы района «Заполотно»,Суворовское шоссе, а также подъемы и спуски данного района посыпали песко-соляной смесью. На время непогоды сохраняется круглосуточный режим работы для коммунальных служб города-курорта. Днем продолжается работа по расчистке и посыпке улиц .

С 11 часов техника выехала на посыпку улиц в районе СОШ № 12. Бригады дворников с раннего утра подметают тротуары и дорожки Курортной зоны, посыпают и расчищают Театральную площадь, территория парка Победы убрана от снега и посыпана.

ИСТОЧНИК KP.RU