После удаления вазелина Кирилл Терешин показал свои новые "руки-базуки"

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:33:13+03:00

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Кирилл Терешин, более известный под псевдонимом "Вазелиновый качок", показал свои новые "руки-базуки". Фрик хорошо провел новогодние праздники, на которых он встречался со всевозможными моделями и раздевал их. Фотографии блогер выкладывал в своих аккаунтах в социальных сетях.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

- Быстрее переходите по ссылке. Там мои фотографии с новыми базучинами, - призывает Терешин подписчиков и намекает на возвращение былых форм. Многие надеялись, что после удаления вазелина из левого трицепса парень не станет портить организм веществами. И тут такое разочарование!

Но проблема оказалась куда серьезнее. Перейдя по ссылке, подписчики нашли снимки блогера с полуголыми моделями. Кто эти девушки и кем они приходятся вазелинщику - не известно. Но шутка Терешина никому не понравилась.

Фото: аккаунт Кирилла Терешина

ИСТОЧНИК KP.RU