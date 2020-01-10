После удаления вазелина Кирилл Терешин показал свои новые "руки-базуки"
Кирилл Терешин, более известный под псевдонимом "Вазелиновый качок", показал свои новые "руки-базуки". Фрик хорошо провел новогодние праздники, на которых он встречался со всевозможными моделями и раздевал их. Фотографии блогер выкладывал в своих аккаунтах в социальных сетях.
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- Быстрее переходите по ссылке. Там мои фотографии с новыми базучинами, - призывает Терешин подписчиков и намекает на возвращение былых форм. Многие надеялись, что после удаления вазелина из левого трицепса парень не станет портить организм веществами. И тут такое разочарование!
Но проблема оказалась куда серьезнее. Перейдя по ссылке, подписчики нашли снимки блогера с полуголыми моделями. Кто эти девушки и кем они приходятся вазелинщику - не известно. Но шутка Терешина никому не понравилась.
Фото: аккаунт Кирилла Терешина
ИСТОЧНИК KP.RU
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