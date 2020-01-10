Представители каких профессий чаще других не платят кредиты на Ставрополье

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:46:17+03:00

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Водители и продавцы на Ставрополье чаще других нарушают условия кредитного договора, пишет Newstracker со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.

Эксперты ассоциации обнародовали данные о том, представители каких профессий чаще всего имеют просрочки по кредитам. В этом антирейтинге охранники, работники здравоохранения, водители и сотрудники предприятий общепита, рабочие и продавцы.

Военные и учителя таких проблем почти не имеют. На Ставрополье ситуация похожая, но водители первые в этом антирейтинге неплатежеспособности. На них приходится 8% всех просрочек. 7% просроченных платежей у работников торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU