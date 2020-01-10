Представители каких профессий чаще других не платят кредиты на Ставрополье
Водители и продавцы на Ставрополье чаще других нарушают условия кредитного договора, пишет Newstracker со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.
Эксперты ассоциации обнародовали данные о том, представители каких профессий чаще всего имеют просрочки по кредитам. В этом антирейтинге охранники, работники здравоохранения, водители и сотрудники предприятий общепита, рабочие и продавцы.
Военные и учителя таких проблем почти не имеют. На Ставрополье ситуация похожая, но водители первые в этом антирейтинге неплатежеспособности. На них приходится 8% всех просрочек. 7% просроченных платежей у работников торговли.
ИСТОЧНИК KP.RU