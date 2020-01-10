2020-01-10T14:07:28+03:00
Происшествия

Несчастье накануне Рождества: в Ставрополе семья с ребенком попала в беду

Нужна поддержка [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Все сгорело...Все сгорело...Фото: Евгения СОКОРЕВА
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В один день семья Левиных лишилась единственного жилья. Прямо накануне Рождества. ЧП произошло в Ставрополе, в многоэтажке на улице Пирогова. В сгоревшей квартире жили Марина с супругом и 3-летним сыном..

Семья с маленьким ребёнком из Ставрополя потеряли единственное жильё.

- Вышла в магазин, - рассказывает женщина. - Позвонила соседка: «Дым валит из-за твоей двери». Я не поверила!

Дома в тот момент никого не было. Маленький сын уехали в село к бабушке. Вместе с папой. Марина все праздничные дни просидела дома. А тут решила уйти.

- Все выключила перед уходом, - продолжает собеседница. - Пока вернулась, уже вызвали пожарных. Дверь взломали. Все потушили.

К счастью, никто не пострадал. В квартире 2 комнаты. Одна сгорела со всеми вещами. Другая в копоти. Окна выбиты. Жить там невозможно. Жилье превратилось в пепелище.

Только обгорелые детские игрушки напоминают: здесь жила семья с ребенком

Только обгорелые детские игрушки напоминают: здесь жила семья с ребенком

- Предварительная причина — произошел скачок напряжения в щитке подъезда. У соседей перегорела бытовая техника. У меня произошло возгорание, - объясняет Марина Левина.

Сейчас семья ютится у друзей, родных. Из вещей ничего не спасли. Только документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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