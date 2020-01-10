На Ставрополье официально представлен новый прокурор края

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:25:45+03:00

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В Ставрополе замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин представил нового прокурора края государственного советника юстиции 3 класса Александра Лоренца. Указ о его назначении был подписан президентом страны 25 декабря 2019 года. В течение 5 лет Лоренцу предстоит оправдывать оказанное доверие.

Демешин обратил внимание на контроль за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Потребовал заместитель Генерального прокурора Российской Федерации также следить за обеспечением законности при распоряжении и эксплуатации объектов санаторно-курортного комплекса, усилить надзор за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере и топливно-энергетическом комплексе, за соблюдением трудовых прав граждан, и немедленно реагировать на невыплату зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU