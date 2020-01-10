2020-01-10T15:50:22+03:00
Происшествия

"Оставил деньги в банкомате, я и взяла": камеры сняли самую абсурдную кражу - видео

Злоумышленницу уже задержали [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Фото: МВД по РСО-АланияФото: МВД по РСО-Алания
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Полиция задержала подозреваемую в краже денег из банкомата. Женщина похитила 15 тысяч рублей, которые оставил местный житель, ушедший разменять непрошедшую купюру. Об этом случае рассказывает пресс-служба МВД по Северной Осетии на своей странице в социальных сетях.

Как рассказал житель Владикавказа, он пришел в один из супермаркетов города, чтобы положить на карту 20 тысяч рублей. Банкомат взял три купюры по 5 тысяч, но последнюю никак не хотел принимать. Мужчина решил, не заканчивая операцию, где-нибудь разменять деньги. Когда пострадавший вернулся к месту, ни 15 тысяч, ни карты в устройстве не было.

Кражу запечатлели камеры наблюдения. Девушка, держа в руках свои деньги и долго не понимая, что происходит, прервала операцию и вынула средства из купюроприемника. Злоумышленницей оказалась 23-летняя уроженка Владикавказа, которая после задержания признала свою вину. Деньги девушка потратила, а карту выбросила.

Абсурдная кража в банкомате. Видео: МВД по РСО-Алания.

- В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), - сказано в сообщении МВД по РСО-Алания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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