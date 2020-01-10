87-летний ессентучанин примет участие в благотворительном марафоне
В канун Старого Нового года в столице СКФО на площади перед Спасским собором соберутся участники забега желаний, чтобы помочь маленькой Еве Шаповаловой стать здоровой.
В составе бегунов - легендарный ессентукский марафонец, участник войны, узник концлагерей Алексей Дубатовка. Спортсмен в этом году уже принимал участие в забеге желаний и готов к новым стартам.
Дистанция составит 3 км по центральному проспекту города Пятигорска. Официальное открытие благотворительного забега пройдет в 13.30, старт будет дан в 14.00. Организаторы забега отметили, что на один день все любители спорта и здорового образа жизни становятся настоящими волшебниками и исполняют мечту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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