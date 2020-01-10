2020-01-10T15:54:46+03:00
Происшествия

16-летняя девушка пропала в Ставрополе

Она ушла из дома 8 января
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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В Ставрополе разыскивают 16-летнюю девушку. Ангелина Павлова безвестно исчезла вечером 8 января из дома, в котором проживала, на улице Родосская, 1.

Пропавшая высокого роста, с темными волосами, карими глазами и крупными чертами лица. В день исчезновения была одета в черный длинный пуховик и розовые ботинки.

Тех, кому известно о судьбе Ангелины, просят позвонить по телефонам: 8 (8652) 27-02-10, 26-37-10, или в полицию на номер 02, (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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