Ветеран Великой Отечественной войны станет участником забега обещаний в Пятигорске
Алексею Дубатовке 87 лет
Фото: пресс-служба администрации Пятигорска
Изменить размер текста:
12 января в Пятигорске пройдет забег желаний. Ради этого в городе перекроют движение на нескольких улицах.
Каждый из участников марафона что-то пообещает себе, обещание запишет на личном номере, и в поддержку своей цели пробежит расстояние в 3 километра. В этот раз к легкоатлетам-любителям присоединится 87-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Дубатовка из Ессентуков, пишет «Ставропольская правда». Для него это не первое спортивное соревнование.
Сборы начинаются у Спасского собора.
ИСТОЧНИК KP.RU