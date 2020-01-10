Ветеран Великой Отечественной войны станет участником забега обещаний в Пятигорске

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:42:25+03:00

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12 января в Пятигорске пройдет забег желаний. Ради этого в городе перекроют движение на нескольких улицах.

Каждый из участников марафона что-то пообещает себе, обещание запишет на личном номере, и в поддержку своей цели пробежит расстояние в 3 километра. В этот раз к легкоатлетам-любителям присоединится 87-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Дубатовка из Ессентуков, пишет «Ставропольская правда». Для него это не первое спортивное соревнование.

Сборы начинаются у Спасского собора.

ИСТОЧНИК KP.RU