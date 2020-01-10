2020-01-10T17:38:22+03:00
Общество

Госдума раскритиковала Северный Кавказ за негуманное отношение к животным

Отчет подготовил комитет по экологии и охране окружающей среды
Антон ШАПОВАЛОВ
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Госдума раскритиковала Северный Кавказ за негуманное отношение к животнымГосдума раскритиковала Северный Кавказ за негуманное отношение к животнымФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды отчитался о количестве приютов для беспризорных животных в регионах. По данным главы комитета Владимира Бурматова, сказал, что отправит письмо в Генпрокуратуру, чтобы решить проблему.

- Не все субъекты Российской Федерации подготовлены должным образом к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев гуманными методами, - гласит вывод отчета.

Так, в некоторых субъектах России нет приютов для животных, а где они есть, там зачастую их не хватает. По данным комитета, в 16 регионах страны, в том числе - в Карачаево-Черкесии, нет пристанища для бродячих питомцев. Еще десять субъектов не ответили, сколько у них приютов (в их числе - Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня).

Как уверяет Бурматов, в России в пять раз меньше приютов, чем это необходимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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