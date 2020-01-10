На Ставрополье заключены под стражу военные и полицейский

10 Янв. 2020 2020-01-12T09:20:23+03:00

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Ставропольский гарнизонный военный суд заключил под стражу двух военных и офицера полиции. Они стали фигурантами уголовного дела о незаконном сбыте оружия группой по предварительному сговору. Следствие полагает, что мужчины в декабре 2019 года продали людям пистолеты Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним.

Находящиеся под арестом участники уголовного дела не смирились с заключением и подали апелляции в судебную коллегию по уголовным делам Южного окружного военного суда.

Сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю в отношении сотрудника полиции по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел.

Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.

ИСТОЧНИК KP.RU