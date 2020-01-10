2020-01-10T17:58:00+03:00
Общество

В Ессентуках вспомнили дни оккупации

Победную программу «Героям Кавказа посвящается» провели в Доме культуры
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Ровно 77 лет назад курортная здравница начала свою историю «заново». Восстанавливались сгоревшие фашистами заводы, гидроэлектростанция, вокзалы, дома. Историю военного времени в городе-госпитале вспомнили на архивных кадрах. А Николай Анашкин, участник Сталинградской битвы, обратился к нынешнему поколению с просьбой ценить мирное время и всегда помнить о подвиге его сослуживцев, которые остались на полях сражений.

Ессентукские вокалисты Инна Гетманова, Екатерина Соколуха, Борис Ким, Артем Андреев исполнили любимые фронтовые, а также современные песни о военных годах. Малыши ансамбля «Non Stop» показали яркие танцевальные номера.

На ессентукской сцене вспомнили и об уникальных природных ресурсах курорта, которые стали незаменимыми помощниками в лекарском деле военных лет. Грязевые аппликации, механотерапия, влажные компрессы с минеральной водой, капельные орошения затягивали огнестрельные раны, переломы, ожоги и обморожения советских солдат. Очевидцы оккупации Ессентуков рассказали о 5 месяцах жизни под дулом вражеского пистолета.

Торжественную часть завершила минута молчания в память о мужестве героев-бойцов, самоотверженности врачей и медсестер, стойкости детей войны и смелости партизан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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