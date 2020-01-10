2020-01-10T18:14:32+03:00
Происшествия

В Ставрополе без вести пропала 16-летняя девушка

Павловой Ангелины нет дома уже три дня
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: материалы пресс-службы СКР по Ставропольскому краюФото: материалы пресс-службы СКР по Ставропольскому краю
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Ставропольские следователи занялись поиском 16-летней девушки Ангелины Павловой. Пропавшая 8 января вышла из дома на улице Родосская и без вести пропала, передает пресс-служба Следственного комитета по краю.

Согласно ориентировки, которую сотрудники ведомства разместили на своих страницах в социальных сетях, рост Ангелины составляет 175 сантиметров. Волосы темно-каштановые, глаза карие, крупные черты лица. Последний раз ее видели в черном пуховике ниже колен и розовых ботинках.

Если вам известно что-либо о судьбе Ангелины, звоните по телефонам: 8 (8652) 27-02-10, 26-37-10. Также можно сообщить информацию дежурному полиции на номер 02, (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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