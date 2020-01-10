Ставропольские военнослужащие арестованы за сбыт автомата и пистолетов
Двух ставропольских военнослужащих в конце 2019 года заподозрили в сбыте пистолетов Макарова, автомата Калашникова и патронов к ним.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело.
Позже ставропольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемых. Среди них - два военнослужащих одной из воинских частей Минобороны России и офицер МВД, информирует "Интерфакс-Юг".
Сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю в отношении сотрудника полиции по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел.
Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.
ИСТОЧНИК KP.RU