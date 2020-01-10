2020-01-10T19:48:45+03:00
Общество

85 млн рублей загадочно исчезли при строительстве очистных сооружений в Ингушетии

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере»
Ася АСРЯН
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Более 85 млн рублей похищено при строительстве очистных сооружений в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии.

Факт крупного хищения государственных средств установила республиканская прокуратура.

По данным ведомства, на бумаге очистные сооружения имеются. Причем, они сданы в эксплуатацию 19 октября 2013 года. Это подтверждают справки и разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.

Но по факту их нет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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