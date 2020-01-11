Ставропольцам предложили выбрать, как преобразиться город

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:02:18+03:00

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В Ставрополе начался сбор заявок и предложений по дальнейшему благоустройству города. Жители краевой столицы могут поделиться мыслями, какая территория больше всего достойна преображения в 2021-м году. Лучшие мысли будут отобраны и реализованы.

Напомним, что в этом году работы будут проходить в Сквере декабристов на пересечении улиц Ленина и Маяковского. Здесь отремонтируют фонтан и детскую площадку, установят арт-объекты. Кроме того, облагораживается территории Комсомольского озера и Пионерского пруда.

Чтобы поделиться своими мыслями по поводу дальнейшего благоустройства Ставрополя, желающие должны заполнить заявку на сайте администрации крайцентра. Лучшие предложения будут вынесены на голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU