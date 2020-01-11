2020-01-11T12:15:27+03:00
Общество

На выходных ставропольцев ждут снег, дождь, ветер и потепление

Столбики термометров поднимутся до 0 градусов, а снег смоют ливни
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В субботу выпадет мокрый снег вперемешку с дождёмВ субботу выпадет мокрый снег вперемешку с дождёмФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье выпадет мокрый снег, который зальёт дождём: такие неутешительные прогнозы даёт краевой гидрометцентр на выходные 11 и 12 января. Зима в городе не задержалась надолго: столбики термометров вновь поднимутся до плюсовой температуры.

Так, в субботу днём будет достаточно тепло — +2...+4 градуса. При этом ожидается мокрый снег, который сменится дождём. Ночью всё это приморозит — ожидаются заморозки до –4°. При этом замёрзнуть на улице будет всё ещё крайне легко из-за ветра, с порывами до 14 м/с.

Воскресенье будет более спокойным. Столбики термометров поднимутся до +1...+3°,, ветер поутихнет до 5-8 м/с. Погода будет смурной и облачной, но преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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