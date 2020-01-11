Родителей-сектантов, мучивших и изгнавших собственных детей, проверит полиция

11 Янв. 2020 2020-01-13T09:04:10+03:00

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Полиция проверит действия родителей-сектантов, мучивших своих дочерей и выгнавших девочек из дома. Отец и мать отреклись от детей и выставили их за дверь из-за того, что несчастные не разделяли их религиозных убеждений. До объявления организации экстремистской и введения запрета на территории РФ, они состояли в секте «Свидетелей Иеговы».

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Резонансная история произошла в Георгиевске Ставропольского края. Изгнанные из дома девочки давно научились выживать, нашли работу. Их выставили из дома в 14 лет: сначала старшую дочь, а через 4 года — младшую.

По словам девочек, строгость родителей-сектантов переходила все мыслимые границы. Детей мучили, максимально ограничивая их свободу. Сёстры не знали праздников, никогда не отмечали дни рождения, не видели подарков. Им запрещали даже простое общение с «опасными» сверстниками, не входящими в секту. Заставляли пропагандировать эту экстремистскую организацию в школе, распространять литературу.

Как и любые фанатики, отец и мать не терпели свободомыслия. Поэтому когда девочки начали осознавать весь кошмар, творящийся в семье, пытались спорить с извращёнными догматами, их просто за шиворот вышвырнули из дома.

По рассказам самой девочки, труднее всего пришлось старшей сестре. Ей пришлось буквально выживать, голодать и бедствовать — прокормить себя для 14-летней школьницы было крайне трудно.

К счастью, вторая девочка после «позорного изгнания» через соцсети смогла найти первую. За 4 года она та научилась справляться с любыми невзгодами и с готовностью протянула руку помощи младшей сестричке. Теперь девушки живут вместе.

Историей заинтересовалась полиция. МВД Георгиевского городского округа начало доследственную проверку.

СПРАВКА "КП"

Секта «Свидетелей Иеговы» официально была признана экстремистской и незаконной в апреле 2017 года. Тогда были устранены управленческий центр организации и 395 филиалов во всех регионах страны. Один из них располагался на территории станицы Незлобной. Именно туда, по словам пострадавших, ходили их родители-сектанты.

ИСТОЧНИК KP.RU